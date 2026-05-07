Detuvieron a una mujer en el Campo Contreras con más de medio kilo de marihuana tras una denuncia por agresión

La sospechosa, de 36 años, fue aprehendida en la zona sur de la Capital luego de atacar a una vecina. Durante el procedimiento le secuestraron droga, dinero en efectivo, celulares y un cuchillo.

Hoy 19:18

Una mujer de 36 años fue detenida durante la noche del miércoles en el barrio Campo Contreras, en la zona sur de la Capital santiagueña, luego de protagonizar un episodio de violencia contra una vecina y ser sorprendida con más de medio kilo de marihuana prensada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se realizó alrededor de las 23 en inmediaciones de las calles Reducción de Avipones e Ingeniero Colonia Pintos, donde efectivos de la División Prevención Sur acudieron tras recibir una alerta sobre disturbios en la manzana 58 del barrio.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una joven de 25 años, quien denunció que minutos antes había sido agredida por otra mujer que se presentó en su vivienda.

La denunciante indicó además que la sospechosa se encontraba a pocos metros del lugar, a bordo de una motocicleta, y advirtió que llevaba un arma blanca y sustancias prohibidas.

Con esos datos, los efectivos identificaron a la acusada, domiciliada en el barrio Siglo XIX, y procedieron a realizar una requisa con la participación de personal femenino de la Comisaría Comunitaria N°11 y testigos del procedimiento.

Durante la inspección, los policías encontraron dos envoltorios de nailon y un paquete prensado envuelto en papel madera.

Personal de Drogas Peligrosas efectuó las pruebas de campo correspondientes y confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total aproximado de 506 gramos.

Además, la mujer entregó voluntariamente un cuchillo tipo “sierrita” con mango de madera que llevaba entre sus prendas.

En el operativo también se secuestraron $129.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y una motocicleta Gilera de 110 cilindradas sin patente colocada.

Los aparatos telefónicos corresponden a dos equipos Redmi y uno Samsung, que quedaron a disposición de la investigación.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, encargado de realizar las pericias y las tomas fotográficas de los elementos secuestrados.

Según informaron fuentes policiales, al ser consultada sobre el origen de los objetos y la sustancia, la detenida aseguró desconocer el contenido de una de las bolsas que transportaba.

La fiscal de turno, Virginia Abrate, dispuso que la mujer fuera trasladada a la base de la Comisaría 11 en calidad de detenida.

Mientras tanto, la droga, el dinero, el cuchillo y el rodado quedaron bajo cadena de custodia para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.