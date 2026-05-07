Defendió a su hija de un intento de abuso y la mataron a puñaladas

La mujer intervino cuando vio al depravado tocando a la menor de 8 años. Recibió varias puñaladas, una de ellas en el cuello. El agresor está prófugo.

Hoy 19:03

Una mujer de 52 años fue asesinada este jueves en la localidad de Los Polvorines, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, cuando trataba de defender a su hija de 8 años de un intento de abuso sexual.

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El principal sospechoso, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, es un vecino de las víctimas. Hasta el momento, permanece prófugo.

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Según pudo saber Infobae, el hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Velázquez al 4100. En la vivienda estaban Yolanda Raquel Cáceres y su hija menor. Durante la madrugada, Amarilla habría entrado por una ventana con la intención de atacar a la nena.

El reporte policial indica que la propia niña, tras el ataque, relató que estaba durmiendo cuando Amarilla, a quien reconoció como un amigo de su madre, comenzó a manosearla. La mujer advirtió la situación e intervino para detener al agresor, quien la atacó y le propinó dos puñaladas, de acuerdo a fuentes del caso.

En medio de la agresión, la nena salió a la calle bajo la lluvia y pidió ayuda a los vecinos. Fueron ellos quienes llamaron al 911. Poco después, personal de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas arribó al lugar y constató el fallecimiento de la mujer. El cuerpo de Cáceres fue encontrado en el piso de la vivienda, con un corte en el cuello y heridas en la cabeza.

El hecho está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentina del Departamento Judicial San Martín, especializada en casos de violencia familiar y de género, con la fiscal Lorena Carpovich de turno, quien dispuso que los peritos y el médico policial trabajaran en la escena.

El sospechoso, que en los registros oficiales figura como empleado de la construcción y cuyo domicilio queda a cinco cuadras del lugar del crimen, se fugó del lugar y es intensamente buscado por la policía local y el Grupo Táctico Operativo. La investigación sigue en marcha para localizarlo.

Mientras sigue la búsqueda, en las redes sociales empezaron a circular mensajes reclamando justicia por el crimen.

“Hoy otra vez la inseguridad y nadie hace nada. ¿Cómo le explicas a una nena de 8 años que no va a volver a ver a su mamá? ¿Cómo le borrás todo lo horrible que vio y vivió anoche? Justicia por Yolanda Cáceres”, escribió una usuaria de Facebook.

“Nos están matando, nos están violando, nos tocan a una y nos duele a todas. Justicia por Yoli, que dio su vida por su hija. Justicia por su hija que perdió a su mamá, que intentó salvar su vida! Justicia por esa nena a la que le robaron su inocencia”, publicó otra.

En la puerta de la casa donde sucedió el hecho, además, vecinos colgaron carteles alusivos y dejaron flores.