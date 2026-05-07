Monje budista expulsado por comprar cerveza a diario en Tailandia

Imágenes de seguridad revelan que un monje budista en Tailandia compraba cerveza diariamente, rompiendo las estrictas normas del clero.

Hoy 19:01

Un monje budista ha sido expulsado de su monasterio en Tailandia tras descubrirse que adquiría cerveza diariamente, incumpliendo así una de las reglas más severas del clero budista.

Este religioso visitaba desde hacía casi un año una tienda cercana al monasterio para comprar alcohol de manera habitual, lo que generó preocupación entre las autoridades.

Inicialmente, el comerciante de la tienda pensó que las bebidas eran destinadas a trabajadores del templo o a personas ajenas, por lo que no albergó sospechas sobre la verdadera naturaleza de las compras.

La situación se complicó cuando se filtraron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban al monje comprando cerveza en múltiples ocasiones, lo que llevó a una investigación más profunda.

Las autoridades religiosas realizaron inspecciones dentro del monasterio y confirmaron que los demás monjes no presentaban alcohol en la sangre ni estaban involucrados en el escándalo.

El consumo de alcohol está estrictamente prohibido para los monjes budistas, y la conducta del religioso fue considerada una falta grave, generando un debate sobre la observancia de las normas en comunidades religiosas.

Este caso ha provocado un gran revuelo en redes sociales, donde se discuten las implicaciones de la conducta del monje y su impacto en la imagen del budismo.