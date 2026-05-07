La intendente Fuentes visitó el stand de Santiago del Estero en la Feria Internacional del Libro

Norma Fuentes recorrió la 50º edición de la Feria en La Rural.

Hoy 18:37

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recorrió el stand institucional de Santiago del Estero en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, realizada en La Rural.

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Durante su recorrido, la jefa comunal fue recibida por el secretario de la Representación Oficial y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Provincia, Bernardo Abruzzese, y se interiorizó sobre las presentaciones de libros, conversatorios y demás actividades culturales que se desarrollan en este espacio destinado a celebrar la palabra y la identidad santiagueña.

La Ing. Fuentes destacó el valor de las letras como embajadoras de nuestra tierra y la relevancia de este escenario internacional para potenciar a escritores y editoriales locales.