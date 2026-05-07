La intendente Fuentes visitó el stand de Santiago del Estero en la Feria Internacional del Libro

Norma Fuentes recorrió la 50º edición de la Feria en La Rural.
La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recorrió el stand institucional de Santiago del Estero en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, realizada en La Rural.
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Durante su recorrido, la jefa comunal fue recibida por el secretario de la Representación Oficial y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Provincia, Bernardo Abruzzese, y se interiorizó sobre las presentaciones de libros, conversatorios y demás actividades culturales que se desarrollan en este espacio destinado a celebrar la palabra y la identidad santiagueña.
La Ing. Fuentes destacó el valor de las letras como embajadoras de nuestra tierra y la relevancia de este escenario internacional para potenciar a escritores y editoriales locales.