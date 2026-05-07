Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 MAY 2026 | 16º
X
Locales

La intendente Fuentes visitó el stand de Santiago del Estero en la Feria Internacional del Libro

Norma Fuentes recorrió la 50º edición de la Feria en La Rural.

Hoy 18:37
feria libro

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recorrió el stand institucional de Santiago del Estero en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, realizada en La Rural.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su recorrido, la jefa comunal fue recibida por el secretario de la Representación Oficial y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Provincia, Bernardo Abruzzese, y se interiorizó sobre las presentaciones de libros, conversatorios y demás actividades culturales que se desarrollan en este espacio destinado a celebrar la palabra y la identidad santiagueña.

La Ing. Fuentes destacó el valor de las letras como embajadoras de nuestra tierra y la relevancia de este escenario internacional para potenciar a escritores y editoriales locales.

TEMAS Norma Fuentes

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 7 de mayo de 2026: alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes
  2. 2. Polémica por una gigantesca imagen de San La Muerte en La Bajada
  3. 3. Horror en Sumampa: nene de 5 años dijo que le daban alcohol y pidió "irse al cielo"
  4. 4. Esperaba el colectivo y un motochorro le robó 600 mil pesos de la mochila
  5. 5. Marchese amplió denuncia contra socios del fallecido financista Maldonado y aportó documentación clave
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT