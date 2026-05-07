El local donde se fotografió Gonzalo Higuaín emitió un comunicado tras la imagen viral: "Condenamos el bullying"

La foto del exdelantero argentino generó miles de comentarios en redes sociales y el comercio de Miami donde fue tomada emitió un fuerte comunicado en su defensa.

Hoy 18:13

Gonzalo Higuaín quedó en el centro de la conversación en redes sociales luego de que se viralizara una fotografía suya tomada en un local de tenis de Miami junto a un fanático. La imagen, que despertó todo tipo de comentarios sobre su aspecto físico, provocó una fuerte repercusión digital y obligó al comercio a salir públicamente a respaldar al exfutbolista.

La polémica comenzó cuando la foto empezó a circular masivamente en distintas plataformas y sorprendió a muchos usuarios por el supuesto cambio físico del exdelantero de la Selección argentina, hoy retirado de la actividad profesional.

Sin embargo, horas más tarde trascendió otra imagen del mismo encuentro en la que Higuaín luce una apariencia similar a la de sus últimas apariciones públicas, lo que alimentó las sospechas de una posible alteración digital de la foto que se había viralizado inicialmente.

El comunicado del local donde estuvo Gonzalo Higuaín

Ante la magnitud que tomó la situación, el local Tennis Plaza, ubicado en Miami, publicó un contundente comunicado para defender al exjugador y repudiar los comentarios ofensivos que recibió en redes sociales.

Desde el comercio explicaron cómo se produjo el encuentro y remarcaron que se trató simplemente de una fotografía entre un admirador y una figura a la que respeta profundamente.

“El señor Higuaín ha sido un cliente valioso para nosotros y siempre ha tratado a nuestro personal con amabilidad, generosidad y respeto”, expresaron desde la empresa.

Además, detallaron que uno de sus empleados, fanático del exdelantero desde hace años, le pidió una foto durante una visita reciente y que Higuaín accedió cordialmente.

“Lo que debía ser un momento positivo terminó en acoso digital”

En el comunicado, Tennis Plaza lamentó la repercusión que tomó la imagen y cuestionó la violencia verbal que se generó a partir de su difusión.

“Lo que debería haber sido una interacción simple y positiva entre un fanático y alguien a quien admira terminó convirtiéndose en un ejemplo de la negatividad que demasiado a menudo existe en las redes sociales”, señalaron.

También aclararon que, si la fotografía sufrió algún tipo de edición, manipulación digital o alteración mediante inteligencia artificial o Photoshop, el local no tuvo ningún tipo de participación.

“No fueron creadas, autorizadas ni distribuidas por Tennis Plaza ni por nuestro empleado”, remarcaron.

El fuerte mensaje contra el body shaming

Finalmente, el comercio fue contundente al rechazar cualquier tipo de agresión vinculada a la apariencia física.

“Condenamos firmemente todas las formas de bullying, body shaming y acoso online dirigidas hacia Gonzalo Higuaín o cualquier otra persona”, concluyó el texto.

El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites en redes sociales, la manipulación de imágenes y el impacto que pueden generar los comentarios ofensivos, incluso cuando están dirigidos a figuras públicas como Gonzalo Higuaín.