Adorni incorporará una herencia familiar en su declaración jurada en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete buscará justificar el incremento de sus gastos y patrimonio con bienes heredados de su padre. La Justicia analiza compras inmobiliarias, viajes y refacciones realizadas en los últimos años.

Hoy 18:00

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incluirá en su declaración jurada correspondiente al año 2025 detalles vinculados a una herencia recibida tras la muerte de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2002.

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La documentación forma parte de los elementos que el funcionario utilizará para explicar el origen de los fondos con los que afrontó un importante incremento de gastos y movimientos patrimoniales en los últimos años, en el marco de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Según consta en el expediente sucesorio, los bienes identificados incluyen un departamento y un terreno ubicados en La Plata. En el caso del terreno, Adorni heredó el 33% de la propiedad, mientras que el resto permanece compartido con su madre y su hermano.

El funcionario ya había mencionado públicamente esta herencia años atrás, cuando en 2018 publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró que le llevó mucho tiempo regularizar la situación patrimonial y aclaró que su padre “estaba lejos de amasar una fortuna”.

Semanas atrás, Adorni puso en venta un departamento ubicado en la calle 48 entre 6 y 7 de la ciudad de La Plata, ofrecido a través de una inmobiliaria por 95 mil dólares.

En la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción en 2024, el jefe de Gabinete informó que ese inmueble había sido recibido como donación derivada de la herencia familiar en junio de 2016 y declaró poseer el 100% de la titularidad.

Sin embargo, los porcentajes consignados en la sucesión respecto de otros bienes abrieron interrogantes sobre posibles cesiones de derechos o transferencias posteriores dentro del grupo familiar, aspectos que podrían requerir mayores precisiones ante la Justicia.

La herencia paterna aparece ahora como uno de los argumentos centrales con los que Adorni intentará justificar el crecimiento de su patrimonio desde que ingresó al Gobierno.

Entre los gastos bajo análisis judicial figuran la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en el country Indio Cuá, además de refacciones que, según trascendió, habrían demandado unos 245 mil dólares pagados en efectivo.

La investigación también contempla distintos viajes familiares realizados en el último tiempo, entre ellos vacaciones en Aruba, una estadía en el hotel Llao Llao Hotel & Resort, escapadas a complejos all inclusive en Gualeguaychú, un viaje de su pareja Bettina Angeletti a Madrid y un pasaje en primera clase hacia Nueva York que finalmente no fue utilizado.

Desde el entorno del funcionario sostienen que la documentación patrimonial permitirá despejar dudas sobre el origen de los fondos, aunque no se descarta que también se incorporen ingresos correspondientes a su esposa para respaldar la evolución de su patrimonio.