Alumno de Tafí Viejo ingresa con un arma a la escuela de Tucumán

Un alumno de la Escuela Congreso de Tucumán ingresó con un arma de fabricación casera, alertando a sus compañeros y maestros sobre la situación crítica.

Hoy 17:28

Un grave incidente se produjo en la Escuela Congreso de Tucumán, ubicada en Tafí Viejo, donde un alumno de 6° D del turno tarde habría ingresado al establecimiento con un arma de fabricación casera, conocida como 'tumbera'.

Este alarmante suceso fue detectado gracias a la rápida intervención de los compañeros del estudiante, quienes advirtieron la situación y dieron aviso inmediatamente a la maestra del aula, permitiendo una acción oportuna.

Tras la alerta de los alumnos, el personal docente actuó con celeridad, lo que llevó al hallazgo del arma debajo de un armario dentro del establecimiento educativo, generando un clima de preocupación.

El hecho ha suscitado la inquietud de docentes, directivos y familias, quienes se mostraron preocupados por la seriedad de la situación y las implicaciones que puede tener en el entorno escolar.

La Policía de Tucumán fue alertada de inmediato y se presentó en el lugar para realizar las investigaciones pertinentes, asegurando que la situación no se agravara.

Este episodio pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas en las instituciones educativas, así como también la importancia de fomentar un ambiente de confianza donde los alumnos se sientan seguros para comunicar cualquier situación de riesgo.

Las autoridades educativas han manifestado su compromiso para abordar esta problemática y garantizar la seguridad escolar en la región.