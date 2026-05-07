Encontraron casi 400 kilos de monedas en las Cataratas del Iguazú tras la histórica baja del río

El hallazgo se produjo durante un operativo de limpieza en el lado brasileño del Parque Nacional Iguazú. Advirtieron sobre el grave impacto ambiental que provoca arrojar objetos al agua.

Hoy 17:43

Un impactante hallazgo sorprendió a las autoridades del Parque Nacional Iguazú durante un operativo especial de limpieza realizado tras la histórica bajante del río Iguazú: encontraron cerca de 400 kilos de monedas acumuladas en el fondo de las cataratas.

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La tarea se desarrolló en sectores del lado brasileño de las cataratas, luego de que el caudal descendiera a unos 500 mil litros por segundo, muy por debajo del promedio habitual de 1,5 millones. Esta situación excepcional permitió acceder a áreas que normalmente permanecen cubiertas por el agua.

Durante el operativo, brigadistas y operarios retiraron una enorme cantidad de monedas arrojadas por turistas que mantienen la costumbre de pedir deseos y lanzarlas al río. Sin embargo, desde el parque alertaron que esa práctica genera consecuencias ambientales severas.

“Desafortunadamente, las personas vienen aquí y, en vez de disfrutar del paisaje, mantienen la superstición de arrojar monedas para pedir deseos. Esto causa un impacto ambiental bastante grave”, explicó uno de los trabajadores que participó del despliegue.

Según detallaron las autoridades, los metales de las monedas se oxidan con el paso del tiempo y liberan sustancias contaminantes que alteran la calidad del agua y afectan al ecosistema.

Además, remarcaron que muchos animales acuáticos pueden confundir esos objetos con alimento y consumirlos accidentalmente, poniendo en riesgo su salud y supervivencia.

El operativo también permitió retirar otros residuos altamente contaminantes, entre ellos botellas de plástico, tapas, pilas y pequeños dispositivos electrónicos acumulados en distintos sectores cercanos a las caídas de agua.

Desde Urbia+Cataratas, firma encargada del mantenimiento y preservación del área protegida, señalaron que este tipo de limpiezas deben realizarse periódicamente debido al comportamiento reiterado de algunos visitantes.

“Las monedas son dañinas para la naturaleza y para la conservación de este Patrimonio Natural Mundial”, indicaron desde la empresa.

También informaron que aquellas piezas que todavía se encuentren en condiciones de circulación serán destinadas a proyectos ambientales vinculados a educación ecológica y plantación de árboles junto al Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.

Las autoridades recordaron que arrojar objetos al río está prohibido dentro de las áreas protegidas y remarcaron la necesidad de reforzar la educación ambiental para preservar uno de los paisajes naturales más emblemáticos del continente.