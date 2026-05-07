Rescataron a menores y jóvenes con discapacidad víctimas de explotación sexual en Figueroa

Un importante operativo judicial y policial se llevó a cabo en la localidad de El Cruce, departamento Figueroa, donde fueron rescatados menores de edad y jóvenes con discapacidad que presuntamente eran víctimas de explotación sexual y violencia dentro de su propio entorno familiar.

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La causa se inició a partir de denuncias presentadas por asociaciones civiles, que alertaron sobre una grave situación de vulnerabilidad y abusos. La investigación es dirigida por la fiscal Jésica Lucas, quien ordenó allanamientos simultáneos y detenciones para frenar los hechos denunciados.

Los procedimientos estuvieron a cargo del Departamento de Trata de Personas, cuyos efectivos irrumpieron en distintos domicilios de la zona y detuvieron a tres personas acusadas de delitos de extrema gravedad.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos enfrentan cargos por abuso sexual ultrajante agravado por el vínculo, lesiones calificadas y abandono de persona, en perjuicio de múltiples víctimas consideradas especialmente vulnerables.

Además, durante los allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a pericias y podrían aportar pruebas clave para el avance del expediente judicial.

Uno de los principales objetivos del operativo fue garantizar la protección inmediata de las víctimas. Por disposición judicial, los menores y las personas con discapacidad que convivían con los acusados fueron retirados de los domicilios y trasladados a espacios de alojamiento y contención adecuados.

Allí recibirán asistencia integral médica, psicológica y social, en el marco de un abordaje coordinado entre distintos organismos del Estado.

En el procedimiento intervino además un equipo multidisciplinario integrado por personal de la DINAF, la Dirección de Discapacidad, el Ministerio de Salud, el Ministerio Pupilar y el Punto Focal de Trata de la Secretaría de Trabajo, instituciones que trabajarán de manera articulada para resguardar los derechos de las personas rescatadas y acompañarlas durante el proceso de recuperación.

Según trascendió, las escenas encontradas durante los allanamientos reflejaron la extrema situación de violencia, abandono y explotación a la que eran sometidas las víctimas, en un contexto que conmocionó incluso a los investigadores que participaron del operativo.