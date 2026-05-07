EE.UU. sanciona el desvío de petróleo iraquí para financiar redes vinculadas a Irán

Según el Tesoro estadounidense, el viceministro de Petróleo iraquí Ali Maarij Al-Bahadly utilizó su cargo para beneficiar al régimen iraní y a milicias aliadas mediante operaciones ilegales con crudo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves al viceministro de Petróleo de Irak, Ali Maarij Al-Bahadly, y a tres líderes de milicias alineadas con Irán por utilizar el sector petrolero iraquí para financiar actividades vinculadas a Teherán.

Según Washington, el funcionario iraquí facilitó operaciones para mezclar petróleo iraní con crudo iraquí antes de enviarlo a mercados internacionales. Además, habría autorizado documentación falsificada para comercializar esos cargamentos como si fueran exclusivamente iraquíes.

Las sanciones también alcanzan a dirigentes de las milicias Kata’ib Sayyid Al-Shuhada y Asa’ib Ahl Al-Haq. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que el gobierno norteamericano continuará actuando contra las redes que financien actividades terroristas mediante el comercio ilegal de petróleo.

Las medidas se producen en medio de la creciente tensión en Medio Oriente y mientras Estados Unidos mantiene negociaciones con Irán para intentar alcanzar un acuerdo temporal que permita frenar el conflicto en la región.

