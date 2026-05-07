Shira Haas comparte detalles sobre la serie Poco Ortodoxa en entrevista

En una entrevista virtual para Variety, la actriz Shira Haas habló sobre su experiencia en la serie Poco Ortodoxa y su trabajo con Jessica Chastain durante la cuarentena.
Durante la actual cuarentena, la renombrada actriz Shira Haas, protagonista de la serie Poco Ortodoxa, participó en una entrevista virtual para la prestigiosa revista Variety, conducida por su amiga y colega Jessica Chastain.
En la conversación, Chastain preguntó a Haas sobre su situación durante estos tiempos de coronavirus, a lo que la actriz israelí respondió: “Todos los días parecen el mundo al revés, pero esperemos pase pronto”.
La conductora expresó su orgullo por el trabajo de Shira en su más reciente película, lo que llevó a Haas a comentar de manera humorística: “Significa mucho para mí escuchar eso de ti. Ahora me puedo retirar”.
Shira Haas también compartió que gran parte de la serie Poco Ortodoxa se grabó en Berlín, Alemania, y en Nueva York, Estados Unidos, lo que destacó la diversidad de locaciones utilizadas en la producción.
La actriz explicó que, a pesar del inicio impactante de la serie, donde su personaje se corta el cabello, logró entender profundamente las emociones que atravesaba su rol: “Ella mira hacia su vida de casada y realmente está feliz y emocionada. Al mismo tiempo, está muy asustada al decirle adiós a su infancia”.
Finalmente, Haas confesó que no anticipaba el gran éxito que tuvo Poco Ortodoxa: “Siempre creí en la serie y amé mi personaje. Pero no esperaba eso”.