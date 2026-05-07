Shira Haas comparte detalles sobre la serie Poco Ortodoxa en entrevista

En una entrevista virtual para Variety, la actriz Shira Haas habló sobre su experiencia en la serie Poco Ortodoxa y su trabajo con Jessica Chastain durante la cuarentena.

Hoy 15:43

Durante la actual cuarentena, la renombrada actriz Shira Haas, protagonista de la serie Poco Ortodoxa, participó en una entrevista virtual para la prestigiosa revista Variety, conducida por su amiga y colega Jessica Chastain.

En la conversación, Chastain preguntó a Haas sobre su situación durante estos tiempos de coronavirus, a lo que la actriz israelí respondió: “Todos los días parecen el mundo al revés, pero esperemos pase pronto”.

La conductora expresó su orgullo por el trabajo de Shira en su más reciente película, lo que llevó a Haas a comentar de manera humorística: “Significa mucho para mí escuchar eso de ti. Ahora me puedo retirar”.

Shira Haas también compartió que gran parte de la serie Poco Ortodoxa se grabó en Berlín, Alemania, y en Nueva York, Estados Unidos, lo que destacó la diversidad de locaciones utilizadas en la producción.

La actriz explicó que, a pesar del inicio impactante de la serie, donde su personaje se corta el cabello, logró entender profundamente las emociones que atravesaba su rol: “Ella mira hacia su vida de casada y realmente está feliz y emocionada. Al mismo tiempo, está muy asustada al decirle adiós a su infancia”.

Finalmente, Haas confesó que no anticipaba el gran éxito que tuvo Poco Ortodoxa: “Siempre creí en la serie y amé mi personaje. Pero no esperaba eso”.