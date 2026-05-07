Comenzó el taller “Arte para Incluir” para adultos con discapacidad

Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informaron que los primeros encuentros se desarrollarán los días miércoles de 15 a 17, en la oficina situada en la calle Alberdi N° 123.

Hoy 15:39

El día martes, la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de La Banda dio inicio a un nuevo ciclo del taller “Arte para Incluir”, donde participan personas con discapacidad mayores de 18 años de edad.

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Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informaron que los primeros encuentros se desarrollarán los días miércoles de 15 a 17, en la oficina situada en la calle Alberdi N° 123.

El taller “Arte para Incluir” tiene como objetivo transformar la percepción de la discapacidad, destacando el talento y la creatividad. Además, promueve un espacio accesible donde se valoran las diversas capacidades.

En la oportunidad, una de las capacitadoras del taller, María Cortés, explicó lo siguiente: “Hoy comienza un nuevo ciclo del taller “Arte por Incluir”, destinado a las personas con discapacidad mayores de 18 años.

La idea más que nada es involucrarlos en lo que es el ámbito laboral a través de capacitaciones que enriquezcan un poco más a las personas y para que se vayan formando de a poco e integrándose a las ferias y otros ámbitos laborales.

Este año vamos a comenzar con la producción de artesanías para que los participantes aprendan a hacer sus propias fabricaciones. Además van a tener talleres para que puedan elaborar otro tipo de productos que también puedan comercializar y talleres de salud".

Agregó: “Por el momento, tenemos anotadas 24 personas y los encuentros serán los días miércoles de 15 a 17.

Si bien los encuentros suelen ser los días martes y jueves, por el momento estamos comenzando con un encuentro a la semana para poder ir ambientando a los participantes.

Las personas interesadas en incorporarse a esta propuesta deben dirigirse a la calle Alberdi N° 123 o bien a través de las redes sociales de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de La Banda”.

“Queremos agradecer más que nada al intendente Roger Nediani por darle este espacio tan importante a las personas con discapacidad. Aquí se les brinda todo sin costos, es decir, todos los materiales. Los participantes tienen toda la facilidad para que puedan venir directamente y comenzar a aprender”.