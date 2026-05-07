Audiencia de agravios en Catamarca por caso de homicidio

La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca realizó una audiencia de agravios tras la condena de Jorge Roberto Castro y Mónica Beatriz Murúa por homicidio.

Hoy 15:31

El martes pasado, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca llevó a cabo una audiencia de expresión de agravios en relación con la condena de dos individuos por homicidio. En diciembre de 2025, un jurado popular había declarado culpables a Jorge Roberto Castro, quien recibió una pena de 10 años de prisión por homicidio simple, y a Mónica Beatriz Murúa, condenada a 5 años y 6 meses como partícipe secundaria.

Durante la audiencia, la defensa de Castro y Murúa solicitó la nulidad del veredicto y la absolución de sus representados, argumentando que la decisión del jurado no estaba sustentada en pruebas suficientes. Este planteamiento generó un debate intenso sobre la validez del proceso judicial.

El fiscal de la causa, Dr. Augusto Barros, defendió la legalidad del proceso y la firmeza del veredicto, destacando que el Ministerio Público había presentado toda la prueba pericial y testimonial necesaria para el caso. Barros enfatizó que no se identifican agravios concretos que cuestionen la decisión del jurado.

Además, el fiscal solicitó que se confirme la sentencia en todos sus términos, reafirmando la confianza en el sistema de justicia de la provincia. La postura del Ministerio Público fue respaldada por el querellante particular, Dr. Sebastián Ibáñez, quien también pidió el rechazo de los argumentos expuestos por la defensa.

La audiencia ha sido un momento crucial en este proceso legal, donde se revisarán todos los aspectos del caso en busca de justicia. Para más detalles, se puede acceder al canal oficial de Youtube del Poder Judicial, donde se encuentra el link de la audiencia completa.