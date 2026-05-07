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La municipalidad invita a participar del taller de elaboración de cuencas ecológicas

La actividad se llevará a cabo el viernes 8 a las 15:30 horas, en el Centro Vecinal del barrio Lourdes.

Hoy 15:31
Cuencas ecológicas

La Municipalidad de La Banda invita a los vecinos a participar del Taller de Elaboración de Cuencas Ecológicas, una propuesta orientada a fomentar el cuidado del ambiente y la construcción de espacios más sustentables en los barrios.

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La actividad se llevará a cabo el viernes 8 a las 15:30 horas, en el Centro Vecinal del barrio Lourdes, donde los asistentes podrán aprender a construir su propia cuenca ecológica utilizando materiales reciclados. Esta técnica permite captar y aprovechar el agua de lluvia, contribuyendo a reducir el escurrimiento, la erosión del suelo y promoviendo entornos más verdes.

Durante el taller, se brindarán herramientas prácticas y conocimientos básicos para que cada participante pueda replicar esta iniciativa en su hogar, fortaleciendo así el compromiso comunitario con el ambiente.

Desde el municipio se continúa impulsando este tipo de acciones que promueven la conciencia ambiental, el reciclaje y la participación ciudadana, entendiendo que pequeñas acciones generan grandes cambios.

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