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Alumnos de Robles y Figueroa visitaron Casa de Gobierno a través del programa “Conociendo mi Provincia”

Estudiantes de Buey Muerto, Villa Hipólita y La Invernada Norte fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, en el marco de una propuesta que promueve experiencias educativas fuera del aula.

Hoy 14:59
Gobierno Alumnos

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, en representación del gobernador Elías Suárez, recibió este jueves al mediodía en Casa de Gobierno a estudiantes del Colegio Secundario de Buey Muerto y del Agrupamiento N° 86.138 de Villa Hipólita, ambas localidades del departamento Robles.

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También participó del encuentro una delegación del Colegio Secundario de La Invernada Norte, del departamento Figueroa.

La actividad se realizó en el marco del programa “Conociendo mi Provincia”, una propuesta educativa y recreativa que busca generar experiencias de aprendizaje fuera del aula mediante recorridos por sitios emblemáticos de la capital santiagueña, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

Además, el programa promueve el intercambio entre estudiantes de distintos puntos del amplio territorio provincial, fortaleciendo el conocimiento de la historia, la cultura y las instituciones de Santiago del Estero.

Durante el encuentro, Araujo dio la bienvenida a las delegaciones en nombre del gobernador y destacó la importancia de que los jóvenes del interior puedan conocer de cerca el funcionamiento de las instituciones provinciales.

También remarcó el valor de estas experiencias para fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad cultural de los estudiantes.

“Ojalá que esta experiencia haya sido gratificante para ustedes y que a este viaje lo hayan experimentado de la mejor manera posible, que hayan disfrutado y aprendido mucho”, expresó el jefe de Gabinete.

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