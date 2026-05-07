Nediani lanzó la cuarta edición del Programa “El futuro en tus manos”

Las capacitaciones que forman parte de este programa son gratuitas y se brindarán durante toda la semana, en diferentes horarios, en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio San Carlos.

Hoy 15:29

El intendente Ing. Roger Elías Nediani encabezó el lanzamiento oficial de los talleres del Programa “El Futuro en Tus Manos”, impulsado por la Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Desarrollo Social.

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Esta actividad se llevó a cabo el día miércoles a la tarde en el CIC San Carlos y contó con la presencia de la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani; director de Desarrollo Social, Santiago Orellana, y la coordinadora de esta área, María Ríos.

Este importante programa municipal que ya benefició a más de 2000 vecinos tiene como fin brindar herramientas concretas de formación, fomentando la inclusión, el desarrollo personal y nuevas oportunidades laborales para la comunidad.

Las capacitaciones que forman parte de este programa son gratuitas y se brindarán durante toda la semana, en diferentes horarios, en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio San Carlos.

Los talleres son de mecánica de moto, arte, diseño y reciclado, atrapasueños, quichua, extensiones de pestañas y trabajos con semillas, primeros auxilios, masoterapia, barbería, peluquería, corte y confección, marroquinería y tapicería, panadería y repostería.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani, declaró: “Hoy estamos lanzando nuevamente y por cuarto año consecutivo, el programa “El Futuro en Tus Manos”, que habíamos lanzado originalmente cuando asumimos nuestra gestión en el año 2022.

Es un programa que tiene que ver con la capacitación y la formación en diferentes oficios para vecinos y vecinas de la ciudad de La Banda. Es totalmente gratuito, comprende entre 4 y 6 meses de aprendizaje y prácticas en diferentes oficios como, peluquería, barbería, reparación de celulares, mecánica de motos, marroquinería, reciclado, masoterapia, entre otros.

En total son 21 talleres que llevamos adelante desde la Dirección de Desarrollo Social, con una mirada puesta en la formación y capacitación de los vecinos y vecinas que quieren aprender un oficio, que hoy en día, con la situación difícil a nivel nacional, en lo económico, lo político y lo social, es una oportunidad que los vecinos puedan tener un trabajo sustentable”.

Agregó: “Seguramente vamos a seguir promoviendo este tipo de programas porque entendemos que los conocimientos y las herramientas son fundamentales para el crecimiento y desarrollo personal, profesional y económico de cada familia.

Cada uno de los participantes que reciben su certificado al final de la capacitación, desde el municipio durante su periodo de formación le brindamos una instrucción gratuita en determinados oficios que algunos de ellos no tienen ningún conocimiento sobre los mismos y otros se actualizan.

Así como tratamos de complementar el conocimiento y la formación, con las herramientas físicas propiamente dichas para que los participantes lleven adelante su emprendimiento y trabajar en sus casas, siempre que llevamos adelante un evento cultural, musical o artístico en los espacios públicos, convocamos a los emprendedores que ya vienen trabajando con el municipio y a los nuevos que ingresan en esta nueva etapa.

Digamos que una vez que hayan recibido el certificado de capacitación, las personas que ingresaron ahora a los talleres podrán participar en cada uno de nuestros eventos. Porque nuestro objetivo también es que ellos muestren lo que aprendieron a elaborar, lo que hacen con sus propias manos y que también puedan vender”.