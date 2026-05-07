El ingreso del aire frío se hace sentir en Santiago: la temperatura bajó más de 10 grados y seguirá el descenso

Tras unos días de “veranito”, los santiagueños tuvieron que volver a sacar los abrigos por una marcada baja de temperatura. El SMN anticipa que el frío continuará durante el fin de semana, con mínimas de hasta 4°C.
Después de unos días con temperaturas agradables y una especie de “veranito” en pleno otoño, el frío volvió a hacerse sentir en Santiago del Estero. Este jueves, muchos santiagueños tuvieron que recurrir nuevamente a los abrigos ante una marcada baja de temperatura que cambió por completo el panorama.
De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la siesta de este jueves la temperatura era de 16.6°C, con cielo nublado y viento del sector sur a 19 km/h.
El cambio se notó con fuerza: la temperatura bajó más de 10 grados respecto de jornadas anteriores y el viento sur terminó de instalar una sensación térmica mucho más fresca.
Para lo que resta de hoy, durante la tarde-noche se esperan condiciones ventosas, con probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, viento del sur de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.
Pero el abrigo no será solo cosa de este jueves. Según el pronóstico extendido del SMN, el descenso continuará durante el viernes, cuando se espera una mínima de 7°C y una máxima de apenas 19°C. La jornada se presentará con cielo ligeramente a algo nublado.
El sábado también llegará fresco, con una mínima de 7°C y una máxima de 18°C. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse chaparrones, con probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, aunque las condiciones mejorarían hacia la tarde y noche, con cielo algo nublado.
Pronóstico extendido SMN
La mañana más fría del fin de semana podría ser la del domingo. Para esa jornada, el organismo anticipa una mínima de apenas 4°C, con una máxima de 18°C y cielo despejado durante todo el día.
Así, después de varios días que invitaron a guardar camperas y buzos, el otoño volvió a marcar presencia en Santiago del Estero. Y todo indica que, al menos durante los próximos días, el abrigo volverá a ser protagonista.