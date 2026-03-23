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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 MAR 2026 | 20º
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Lunes no laborable y lluvioso: así se vio el centro en pleno fin de semana largo

El descanso extendido por el feriado del 24 de marzo se hizo sentir en la ciudad. Postales de una jornada gris y con escaso movimiento.

Hoy 11:42

En el marco del fin de semana largo, el centro capitalino mostró una imagen distinta este lunes no laborable.

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Un equipo de Diario Panorama recorrió la zona y registró calles con poco tránsito, veredas semivacías y una actividad comercial reducida, en una jornada marcada por la lluvia y el clima otoñal.

La combinación del día no laborable con fines turísticos y el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia extendió el descanso desde el sábado, impactando en el ritmo habitual de la ciudad.

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