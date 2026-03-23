Otamendi llegó al país para sumarse a la Selección y tiró una frase que ilusiona al mundo River

El defensor del Benfica habló tras su arribo a la Argentina para la fecha FIFA y respondió sobre la chance de jugar en el equipo de Coudet.

Hoy 10:42

El defensor Nicolás Otamendi arribó este lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para sumarse a la Selección Argentina de cara a los amistosos de la fecha FIFA ante Mauritania y Zambia. Junto a él también llegó el juvenil Gianluca Prestianni, tras sus compromisos con Benfica en la Primeira Liga.

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El experimentado zaguero fue abordado por la prensa y se refirió a los rumores que lo vinculan con River Plate una vez finalizado el Mundial 2026.

Su posible llegada a River

Consultado sobre la posibilidad de jugar en el Millonario, Otamendi fue cauto y dejó abierta la puerta sin dar definiciones.

“Al Chacho lo conocí, lo vi una vez y nada más… Tengo contrato con Benfica y finaliza en junio, no tengo nada más que decir”, expresó.

Sin embargo, ante la consulta puntual sobre si podría sumarse al club de Núñez, respondió con un escueto pero sugestivo: “Veremos”.

El final de su ciclo en la Selección

El campeón del mundo también confirmó que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 marcará el final de su etapa con la Albiceleste.

“Después de la Copa del Mundo se cierra mi ciclo con la Selección Argentina. Ya sé que es mi último Mundial, así que cuando ya no juegue empezaré a ser un hincha más”, afirmó.

Un posible regreso al fútbol argentino tras 16 años

En caso de concretarse su llegada a River, Otamendi regresaría al fútbol argentino tras 16 años, ya que su último club en el país fue Vélez Sarsfield, donde debutó en 2009 y disputó 54 partidos.

En 2010 dio el salto a Europa para jugar en Porto, donde disputó 125 partidos, marcó 10 goles y dio 6 asistencias. Luego tuvo pasos por:

Atlético Mineiro (2014 – 19 partidos)

(2014 – 19 partidos) Valencia (2014/15)

(2014/15) Manchester City (2015-2020 – 210 partidos)

(2015-2020 – 210 partidos) Benfica (desde 2020 – 275 partidos hasta la actualidad)

Se perderá el debut en el Mundial 2026

Por otra parte, Otamendi no podrá jugar el primer partido de Argentina en el Mundial 2026, que será el 16 de junio en Kansas City ante Argelia, debido a una suspensión.

El defensor fue expulsado en el partido frente a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que deberá cumplir una fecha de sanción en el debut mundialista.

Mientras tanto, el experimentado central ya se encuentra enfocado en los próximos compromisos amistosos con la Selección, en lo que será el inicio de su última etapa defendiendo la camiseta argentina.