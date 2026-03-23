Tras la derrota, Matías Almeyda dejó de ser el entrenador de Sevilla

El equipo andaluz se encuentra a tres puntos del descenso en España.

Hoy 11:13

Matías Almeyda dejó de ser oficialmente el entrenador de Sevilla este lunes, luego de que el club andaluz comunicara la decisión a través de sus canales oficiales tras la última derrota en La Liga.

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La caída 2 a 0 ante Valencia el pasado fin de semana dejó al equipo a solo tres puntos de la zona de descenso, situación que llevó a la dirigencia a poner fin al ciclo del entrenador argentino.

Un ciclo corto en el fútbol europeo

El paso del Pelado por el conjunto español se extendió durante 32 partidos, en los que consiguió 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas, números que no alcanzaron para consolidar el proyecto deportivo.

En el comunicado oficial, Sevilla FC expresó: "El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales".

Su primera experiencia en la elite europea

De esta manera, la primera experiencia de Matías Almeyda en un club grande del fútbol europeo finalizó antes de lo esperado.

Según trascendió, el principal candidato para reemplazarlo sería el entrenador español Luis García Plaza, quien podría asumir en los próximos días.

El Sevilla ahora deberá enfocarse en mejorar su rendimiento para alejarse de la pelea por la permanencia y encarar con mayor tranquilidad el tramo final de la temporada.