Avanzan los trabajos de renovación y reposición de luminarias en La Banda

El municipio concretó mejoras en el Paseo Gabriel Ábalos y la avenida del Libertador, con el objetivo de reforzar la seguridad y optimizar el alumbrado público.

Hoy 12:16

La Dirección de Iluminación de la Municipalidad de La Banda puso en funcionamiento un tramo de renovación del alumbrado público sobre el Paseo Gabriel Ábalos y nuevas luminarias en avenida del Libertador.

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Estas acciones, impulsadas desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani, tienen el objetivo de mejorar las obras y los servicios en distintos sectores de la ciudad y ampliar la infraestructura pública para todos los vecinos.

De esta manera el personal del área de iluminación concretó la reposición total de las farolas del Paseo Gabriel Ábalos, un lugar emblemático para todos los bandeños, siendo un punto de encuentro para las familias de la ciudad de La Banda.

Asimismo, se continuo con los trabajos de reposición de luminarias sobre avenida del Libertador en sectores donde las lámparas fueron sustraídas o presentaban desperfectos siendo un pedido realizado por parte de los vecinos para brindar mayor seguridad en la zona.