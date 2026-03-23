El espectáculo “Gladiadoras K-Pop: Golden Power” se presentó a sala llena en el Cine Teatro Renzi

El show deslumbró con su despliegue escénico y reafirmó al Cine Teatro Renzi como un espacio clave para la cultura local.

Hoy 12:20

El espectáculo “Gladiadoras K-Pop: Golden Power” se presentó con gran éxito en el Cine Teatro Renzi, convocando a una importante cantidad de público que disfrutó de una propuesta artística de primer nivel.

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El show ofreció una experiencia única, combinando coreografías impactantes, banda en vivo, efectos especiales y un destacado despliegue escénico, cautivando especialmente a los fanáticos del K-Pop y al público en general, que acompañó con entusiasmo cada momento de la presentación.

La función se desarrolló a sala llena, reflejando el gran interés que genera este tipo de espectáculos en la ciudad y consolidando al espacio como un punto de referencia para propuestas culturales y artísticas de calidad.

Al respecto, el director del Cine Teatro Renzi destacó: “Es un evento muy convocante, como ya nos ha pasado el año pasado. Hoy tenemos la sala totalmente llena, lo que demuestra la gran aceptación del público”.

Asimismo, remarcó la importancia del espacio para este tipo de propuestas: “El cine tiene la capacidad técnica para albergar espectáculos de este nivel, con luces, sonido, pantalla LED y banda en vivo, lo que permite brindar shows de gran calidad”.

En este sentido, también subrayó el trabajo que se viene realizando en la programación cultural: “Seguimos trabajando como nos pide el intendente Ingenieros Roger Elías Nediani , generando distintos tipos de eventos y propuestas para todos los gustos, siempre escuchando a los vecinos y apostando a la cultura y al arte en la ciudad”.

Además, destacó el rol del espacio en la difusión del cine nacional a través del Espacio INCAA, permitiendo a los vecinos acceder a producciones que no suelen encontrarse en circuitos comerciales.

De esta manera, el Cine Teatro Renzi continúa consolidándose como un espacio clave para el desarrollo cultural de la ciudad, ofreciendo espectáculos de calidad y propuestas diversas para toda la comunidad.