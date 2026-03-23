Altas y bajas en la Selección: Martínez Quarta reemplaza a Balerdi y Montiel se pierde fecha FIFA

El cuerpo técnico realizó modificaciones de último momento de cara a los próximos partidos.

Hoy 14:32

La Selección Argentina sufrió nuevas bajas de cara a los amistosos ante Mauritania y Zambia, luego de que se confirmara la desafectación de Leonardo Balerdi por lesión. En su lugar fue convocado Lucas Martínez Quarta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La noticia fue confirmada este lunes a través de los canales oficiales de la Albiceleste, que se prepara para disputar sus últimos encuentros antes del Mundial 2026.

El comunicado oficial

En el parte difundido por la Selección se informó: “El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta”.

La baja del defensor llega en un momento importante, ya que había logrado sumar consideración en el último tiempo dentro del ciclo de Lionel Scaloni, por lo que su ausencia podría afectar sus chances de integrar la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo.

Una oportunidad para Martínez Quarta

Por su parte, el defensor de River tendrá una gran oportunidad para mostrarse en estos compromisos y convencer al entrenador argentino de cara a la convocatoria final para el Mundial, que comenzará en aproximadamente 80 días.

Montiel también es baja

A esta situación se suma la ausencia de Gonzalo Montiel, quien también quedó descartado por lesión y no podrá participar de los partidos del 27 y 31 de marzo, ambos programados en La Bombonera.

Por el momento, no está confirmado si el cuerpo técnico sumará otro lateral derecho o si la lista quedará con un futbolista menos para estos compromisos internacionales.