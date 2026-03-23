Otro cambio en la Selección: se lesionó Balerdi y Scaloni convocó a un jugador de River

El defensor no viajará por una molestia muscular y será reemplazado por un jugador de River, campeón de la Copa América.

Hoy 12:38

La Selección Argentina sufrió una nueva baja en la previa de la fecha FIFA: Leonardo Balerdi quedó desafectado por lesión y no viajará al país, por lo que Lionel Scaloni decidió convocar a Lucas Martínez Quarta como reemplazante.

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El defensor del Olympique de Marsella fue titular este domingo en la derrota ante Lille, pero terminó con una molestia muscular que lo dejó fuera de la convocatoria. Ante esta situación, el cuerpo técnico optó por preservarlo y evitar el desgaste del viaje.

En su lugar fue citado Martínez Quarta, actual jugador de River Plate y campeón de la última Copa América, quien ya supo formar parte del ciclo de Scaloni.

La lista ya venía golpeada por varias ausencias, como las de Lisandro Martínez, Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Juan Foyth.

Además, podría sumarse otra baja en las próximas horas, ya que Gonzalo Montiel deberá realizarse estudios por una molestia muscular sufrida en el último partido de River.

Por otra parte, el entrenador ya había realizado modificaciones en la nómina con las inclusiones de Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, tras confirmarse el amistoso ante Zambia.

De esta manera, el combinado nacional continúa ajustando su plantel de cara a los compromisos frente a Mauritania y Zambia, en una fecha FIFA marcada por las lesiones.