El Gobierno aceleró los giros a provincias y ya superan los $47.000 millones en marzo

En apenas dos días se registraron transferencias récord. Los envíos crecen casi 130% frente a febrero y duplican los de marzo del año pasado.

Hoy 14:39

El Gobierno activó la transferencia Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. En apenas dos días de marzo, el jueves 19 y el viernes 20, se giraron $47.000 millones a 11 gobernaciones.

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Así lo reveló un trabajo de la consultora Politikón Chaco. El volumen de fondos es 135% mayor al girado en febrero (cuando se habían mandado $20.000 millones en plena negociación en el Congreso) y supera en casi 160% a los giros totales que la Nación hizo a las provincias en marzo de 2024.

Los Aportes del Tesoro Nacional son transferencias que el Ejecutivo nacional puede asignar a las provincias ante situaciones específicas y representan el 1% de la masa coparticipable que se recauda por tributos federales, aunque su distribución es discrecional, es decir, que el Gobierno decide cómo y cuándo girar esos fondos.

En el reparto de marzo, Corrientes quedó una vez más como la provincia que más transferencias recibió: el jueves 19, le giraron $8000 millones.

El informe indicó que, en el reparto de ATN, Mendoza quedó segunda en marzo, con $7000 millones; y tercera fue Entre Ríos, con $6000 millones captados el mismo jueves.

Más atrás quedaron Misiones, con $5500 millones; San Juan y Chaco, con $4000 millones cada una; Salta, ($3500 millones); Catamarca y Chubut ($2500 millones en cada caso) y Jujuy y Neuquén, con $2000 millones cada una.

Con las transferencias hechas sobre el fin de semana, el gobierno de Javier Milei envió a las provincias $74.000 millones en lo que va del año, 29% más que en el primer trimestre de 2025, según Politikón Chaco.

Así, en el primer trimestre de 206, Corrientes se posiciona como la administración provincial más beneficiada. Recibió un total de $14.000 millones de ATN ($3000 millones en enero, otro monto igual en febrero y los $8000 millones en lo que va de marzo).

Misiones se ubicó en segundo lugar trimestral, con $9500 millones ($4000 millones en febrero y $5500 millones en marzo) y Salta queda tercera con $7500 millones ($4000 millones en febrero y $3500 millones este mes).

Más atrás quedaron Mendoza ($7000 millones totales); Chubut ($6500 millones); Entre Ríos ($6000 millones); Jujuy ($5000 millones); San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén ($4000 millones en cada caso) y cierra Catamarca, con $2500 millones.