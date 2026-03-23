"Los sueños se cumplen": el emotivo video que publicó Boca tras el primer gol de Tomás Aranda

Luego de su debut en las redes ante Instituto, una de las cuentas oficiales del Xeneize sacó a la luz un archivo del juvenil cuando estaba en edad de Novena División.

Hoy 16:08

Tomás Aranda vivió una noche inolvidable en Boca, al marcar su primer gol como profesional en la victoria 2 a 0 ante Instituto, cumpliendo así el sueño que había expresado cuando apenas era un juvenil de las inferiores.

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Bajo el lema “Los sueños se cumplen”, una de las cuentas oficiales del club compartió un emotivo video donde se lo ve en 2021, cuando tenía apenas 13 años y jugaba en la Novena, contando su gran objetivo: llegar a la Primera División.

Un sueño que empezó en las inferiores

En aquel registro, difundido por la cuenta Boca Predio, el mediocampista se presentaba y hablaba de sus aspiraciones:

"Hola, soy Tomás Aranda, juego en la Novena de Boca Juniors. El predio es mi segunda casa y entrenar al lado de la Primera es un orgullo. Mi sueño es jugar en la Primera de Boca", decía en ese entonces el juvenil nacido en Ituzaingó.

Cinco años después, esa ilusión se transformó en realidad.

Un golazo para romper la sequía

El futbolista categoría 2007, que ya había tenido chances claras ante Gimnasia de Mendoza, Lanús y San Lorenzo, pudo finalmente sacarse la espina del gol y lo hizo con una verdadera joya.

Aranda dejó en el camino a Gonzalo Abregú con un gran movimiento individual y luego sacó un potente remate al segundo palo que no pudo contener Manuel Roffo.

Un festejo cargado de emoción

Tras convertir, el juvenil cayó de rodillas sobre el césped de La Bombonera, visiblemente emocionado. Luego recibió el abrazo de todos sus compañeros y protagonizó una imagen especial al subirse a la espalda de Leandro Paredes, uno de los referentes del plantel que lo acompañó en su adaptación a Primera.

Un paso más en su carrera

A sus 18 años y tras diez partidos disputados, Aranda logró su primer tanto en el profesionalismo y se ganó la ovación de los hinchas xeneizes.

Así, el joven mediapunta no solo rompió su sequía goleadora, sino que también empezó a escribir su propia historia en Boca, demostrando que los sueños, con trabajo y perseverancia, pueden hacerse realidad.