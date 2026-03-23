Gimnasia de Mendoza se quedó sin entrenador: Broggi fue despedido

La dirigencia comunicó que la decisión fue de mutuo acuerdo, pero lo cierto es que el entrenador quería seguir y confiaba en poder revertir la situación.

Hoy 11:25

comunicado oficial. Si bien la institución informó que la salida fue de común acuerdo, el técnico tenía intenciones de continuar y confiaba en revertir el presente deportivo.

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La derrota 1 a 0 ante Newell’s en Rosario el pasado sábado terminó marcando el final de un ciclo que había tenido como punto más alto el título en la Primera Nacional que le permitió al equipo regresar a la máxima categoría.

Un ciclo con ascenso incluido

Broggi dirigió un total de 24 partidos, con un balance de:

9 victorias

6 empates

9 derrotas

Esto le dio una efectividad del 45,83% durante su etapa al frente del equipo.

Además, su nombre quedó ligado a la historia del club por haber sido el entrenador que logró el regreso a Primera División tras 42 años.

Interinato y búsqueda de reemplazante

Tras su salida, el equipo quedará momentáneamente bajo la conducción de Joaquín Sastre, quien dirigirá su primera práctica este martes.

Actualmente, el conjunto mendocino se ubica en la 13ª posición de la Zona A del Torneo Apertura, con nueve puntos producto de dos victorias, y en la próxima fecha será local ante Vélez.

En paralelo, la dirigencia ya trabaja en la búsqueda del nuevo entrenador. Entre los principales candidatos aparecen Guillermo Farré, recientemente desvinculado de Aldosivi, y Cristian González, quien tuvo su último paso por Platense.

El agradecimiento del club

En el comunicado oficial, Gimnasia destacó el aporte del cuerpo técnico encabezado por Broggi:

"Ariel es el hombre que después de 42 años nos devolvió a la Primera División del fútbol argentino. Cada uno de ellos fue parte de este logro histórico y por eso no hay palabras suficientes para agradecerles".

De esta manera, se cerró una etapa importante para el Lobo mendocino, que ahora buscará un nuevo rumbo para mejorar su rendimiento en el torneo.