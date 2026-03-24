¿Se juega en el Madre de Ciudades? Güemes y Mitre disputarían el clásico en el Estadio Único

En principio, el encuentro estaba programado para jugarse en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, donde el Gaucho hace de local, pero surgió la alternativa de trasladarlo al principal estadio de Santiago del Estero.

Hoy 13:11

El clásico entre Güemes y Mitre, correspondiente a la séptima fecha de la Primera Nacional, podría tener un cambio de escenario y disputarse finalmente en el estadio Único Madre de Ciudades, una posibilidad que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas.

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En principio, el encuentro estaba programado para jugarse en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, pero surgió la alternativa de trasladarlo al principal estadio de Santiago del Estero.

La posibilidad de jugar con ambas hinchadas

La posibilidad tomó fuerza en las últimas horas tras un pedido formal de Güemes para trasladar el encuentro al Único. La dirigencia del Gaucho espera el OK para anunciar oficialmente el cambio de escenario.

Además en las últimas horas comenzó a circular un video en redes sociales donde el presidente de Mitre, Luis Miguel, le solicita al senador Gerardo Zamora la posibilidad de que los hinchas del Aurinegro puedan asistir al partido del domingo en el estadio Único.

En este contexto, crece la posibilidad de que el clásico santiagueño se dispute en un escenario neutral y con la presencia de ambas parcialidades, algo que genera gran expectativa entre los simpatizantes.

Aún sin confirmación oficial

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre el cambio de sede, aunque la alternativa de jugar en el Madre de Ciudades gana terreno.

De confirmarse, el encuentro entre Güemes y Mitre podría transformarse en una verdadera fiesta del fútbol santiagueño, con un marco acorde a la importancia de uno de los duelos más convocantes de la provincia.