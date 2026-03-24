Silva Neder: “En un tiempo donde nos quieren negar la historia, los derechos humanos son innegociables”

El vicegobernador participó del acto por el 50° aniversario del golpe de 1976 y reafirmó el compromiso de Santiago del Estero con la memoria, la democracia y la justicia.

Hoy 12:45

En el marco del acto central por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 realizado en el CCB, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder acompañó al gobernador Elías Miguel Suárez y brindó un fuerte mensaje institucional advirtiendo sobre los intentos de negacionismo a nivel nacional y reafirmó que en Santiago del Estero la democracia y los derechos humanos son políticas de Estado innegociables.

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Al respecto, Silva Neder destacó la importancia de la unidad de los poderes del Estado en esta fecha. "Estamos aquí en este día tan importante en la historia de nuestro país, acompañando al Gobernador de la provincia, junto a ministros del Ejecutivo, diputados, diputadas y a representantes de los tres Poderes del Estado, acompañando a todas las instituciones y al colectivo que tiene como objetivo levantar la bandera del Nunca Más", expresó el mandatario.

El Vicegobernador marcó una clara postura frente a los discursos que buscan reescribir el pasado: "Es un tiempo complicado, donde nos quieren negar la historia", sentenció.

Ante este escenario, fue categórico: "Nosotros, como integrantes de la comunidad de Santiago del Estero, ratificamos el compromiso de seguir teniendo esta memoria que construye, para que nunca más sucedan estos hechos oscuros y para que la verdad siempre salga a la luz".

Para Silva Neder, el aniversario de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976 no es solo una efeméride, sino un recordatorio del valor de la vida y la soberanía. "Esta fecha quedó grabada como el inicio de la etapa más dolorosa para el pueblo argentino. A medio siglo, nuestro compromiso es más firme que nunca: recordar para que el horror no se repita. No se trata solo de mirar hacia atrás, sino de honrar la lucha de quienes soñaron con una patria libre, justa y soberana", señaló.

En un contexto donde el relativismo histórico gana terreno en ciertos sectores, el Dr. Silva Neder reafirmó el rechazo absoluto a cualquier interrupción del orden constitucional: "La memoria no es una carga, es el cimiento sobre el cual seguimos construyendo una provincia y un país donde la libertad y el respeto por la dignidad humana son innegociables".

EL COMPROMISO CON LAS JUVENTUDES

Finalmente, el Vicegobernador vinculó la importancia de sostener estas políticas con el futuro de la provincia, asegurando que el objetivo es garantizar que las nuevas generaciones crezcan en un entorno de derecho pleno.

"Desde Santiago del Estero, seguimos levantando bien alto las banderas que nos definen. Seguiremos trabajando incansablemente para que el presente y el futuro de nuestras juventudes estén marcados por el derecho a la verdad y el acceso pleno a la justicia. Con convicción y esperanza decimos: ¡Memoria, Verdad y Justicia! ¡Nunca Más!", concluyó.