Agustín Giay fue convocado a la Selección Argentina para los amistosos tras la lesión de Montiel

Debido al desgarro que sufrió el lateral derecho de River, el futbolista surgido de San Lorenzo y hoy en Palmeiras tendrá su primera experiencia en la Mayor.

Hoy 14:07

El defensor Agustín Giay, actualmente en Palmeiras y surgido de San Lorenzo, fue convocado por Lionel Scaloni para sumarse a la Selección Argentina en la actual fecha FIFA, en la que el equipo disputará sus últimos amistosos en el país antes del Mundial 2026.

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El lateral derecho de 22 años llega en reemplazo de Gonzalo Montiel, quien sufrió un desgarro en el triunfo de River ante Estudiantes de Río Cuarto y quedó descartado para los encuentros ante Mauritania y Zambia.

Otra baja por lesión

Giay es el segundo futbolista que se suma a la convocatoria por problemas físicos, ya que previamente el cuerpo técnico también había citado a Lucas Martínez Quarta en lugar de Leonardo Balerdi.

Además, su llegada cobra mayor importancia debido a que el lateral derecho es un puesto con pocas variantes en el ciclo de Scaloni, donde las principales opciones siempre fueron Nahuel Molina y Montiel.

Su primera chance en la Mayor

Aunque será su primera experiencia en la Selección mayor, Giay ya tiene recorrido con la celeste y blanca, ya que fue parte del seleccionado Sub-20 e incluso disputó el Mundial de la categoría en 2023, realizado en Argentina.

El defensor llegó a Palmeiras en julio de 2024 y acumula 73 partidos en el club brasileño. Tras comenzar la temporada como alternativa, en los últimos encuentros logró consolidarse como titular, algo que también había conseguido durante su etapa en el Ciclón, donde disputó 88 partidos.

Una oportunidad en un puesto con pocas variantes

El puesto de lateral derecho fue una de las posiciones con menos recambio durante el ciclo Scaloni. Más allá de la rotación entre Molina y Montiel, el entrenador probó alternativas como Martínez Quarta, Juan Foyth (hoy lesionado) e incluso Pablo Maffeo, quien actualmente perdió terreno en la consideración.

En este contexto, Agustín Giay tendrá una gran oportunidad para mostrarse y pelear por un lugar en la lista definitiva rumbo al Mundial 2026, en una convocatoria que puede marcar un punto de inflexión en su carrera internacional.