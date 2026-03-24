Agostina Páez habló antes del juicio: “Si me condenan yo me mato o me matan ahí adentro”

La santiagueña será juzgada en Río de Janeiro por tres hechos de injuria racial y enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión.

Hoy 14:23

La abogada santiagueña Agostina Páez habló en la previa del juicio que enfrentará este martes en Río de Janeiro y expresó su temor ante una eventual condena. “Si me condenan yo me mato o me matan ahí adentro”, aseguró en una entrevista televisiva.

La joven será juzgada en una audiencia de Instrucción y Juzgamiento en el Tribunal Penal N°37 de Río, donde se definirá si resulta absuelta o condenada por los hechos que se le imputan.

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En diálogo con TN, Páez sostuvo que lo único que espera es poder regresar a la Argentina. “Extraño a mi gente, a mis amigas y algo tan simple como poder caminar tranquila por la vereda”, expresó.

Además, manifestó un fuerte temor a ir a prisión. “Yo no voy a pisar una cárcel. Si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar”, insistió, al tiempo que reveló que siguió recibiendo amenazas y que le preocupa su integridad física.

Sobre la acusación en su contra, indicó que las denuncias fueron realizadas por empleados del bar donde ocurrió el hecho y rechazó la versión que la señala. “Con lo que se ve en las cámaras de seguridad del lugar, se ve que no existió lo que ellos dicen, es todo para encuadrar una imagen de racista mía que no ha existido”, afirmó.

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No obstante, reconoció su reacción durante el episodio. “No justifico mi reacción, fue pésima, pero fue eso. Siempre quise pedir disculpas, más que nada por las personas que se han sentido ofendidas”, concluyó.