El municipio bandeño refuerza las políticas de igualdad y prevención de violencia de género

Se ofrecen programas de prevención, asesoramiento legal y espacios de formación con perspectiva de género.

Hoy 14:44

La Dirección de Género dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda, informó sobre los diferentes servicios que brinda a la comunidad.

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En este sentido, se indicó que los servicios que se ofrecen de manera gratuita y confidencial son atención integral a personas en situación de violencia por motivos de género; seguimiento de casos; atención psicológica y asesoramiento legal.

También se brinda información sobre los programas de prevención de violencia por motivos de género y promoción de derechos de jóvenes y adolescentes; ciclo de capacitaciones con perspectiva de género.

De igual manera, se informó que continúa ofreciéndose el servicio de “Asesoramiento de Educación Sexual Integral” que tiene incluida entre sus temáticas los cuidados para el ejercicio de una sexualidad libre y plena; relaciones de género; ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; situaciones de vulnerabilidad de las personas en relación a sus vínculos; consentimiento y métodos anticonceptivos.

En cada encuentro se ofrecerá un servicio gratuito de asesoramiento sobre educación sexual y reproductiva y de igual manera se trabajará sobre el marco legal de atención de la salud en la población adolescente.

La capacitación, centrada en promover los derechos de los adolescentes, estará a cargo de integrantes de la Dirección de Género conformada por un gabinete interdisciplinario que incluye: psicólogas, educadoras para la salud y asesoramiento legal gratuito.

Para más información los interesados en acceder a estos servicios pueden dirigirse a calle Alberdi N° 129 y las personas pueden contactarse vía telefónica 3854975711 o a través del siguiente correo electrónico: direcciondegenerolabanda@gmail.com.