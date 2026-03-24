El municipio aplicará multas a quienes realicen un mal uso de los contenedores de residuos

Desde la Municipalidad de La Banda recordaron que su uso es exclusivo para residuos hogareños.

Hoy 15:04

La Municipalidad de La Banda manifestó su repudió al detectar a través del personal del área de Higiene que un contenedor ubicado en Garay y Vicente López había sido llenado de escombros.

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Desde el área de Alerta Banda lograron capturar las imágenes del momento exacto en el que un vecino arrojaba en el interior del contenedor los restos de materiales de obra de manera irresponsable.

De esta manera, se logró identificar al responsable de este acto de vandalismo contra bienes de la comunidad que son utilizados para mantener el orden y la limpieza en la ciudad.

En este sentido desde el municipio se advirtió que este vecino será sancionado con una correspondiente multa y se recordó que los contenedores no deben ser utilizados para arrojar restos de poda o de obra ya que su uso es exclusivo para los residuos domiciliarios.