Turismo con cifras moderadas en el fin de semana largo

En diálogo con Noticiero 7, Miguel Figueroa explicó que hubo menos noches de estadía y un gasto más cuidado.

Hoy 15:30

El sector turístico registró un movimiento “sostenido pero medido” durante el fin de semana largo, con cambios notorios en el comportamiento de los viajeros. Así lo señaló Miguel Figueroa, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, al analizar la actividad a nivel nacional.

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El referente explicó que se evidenció una reducción en la cantidad de noches de pernocte, junto con una mayor tendencia a decidir viajes a último momento, muchas veces condicionados por promociones y precios. En este contexto, volvió a destacarse el turismo de cercanía, con visitantes que optan por destinos próximos y estadías más cortas.

Otro de los aspectos relevantes fue la retracción del gasto, con un impacto más marcado en el sector gastronómico. “El turista está cuidando más el bolsillo”, resumió, al tiempo que remarcó que esta conducta ya se venía observando en los últimos meses.

En contrapartida, los destinos que ofrecieron eventos lograron mejores niveles de ocupación. El turismo corporativo, de reuniones y espectáculos se posicionó como un factor clave para dinamizar la actividad, beneficiando especialmente a ciudades con agendas programadas.

En términos generales, la ocupación a nivel país se ubicó entre el 60% y el 85%, aunque con variaciones según la región. Provincias como Córdoba registraron niveles más altos gracias a la realización de múltiples eventos, mientras que en Buenos Aires también se observó un repunte impulsado por espectáculos musicales.

En destinos termales, la ocupación en hoteles de mayor categoría osciló entre el 70% y el 85%, mientras que en alojamientos de menor categoría se ubicó entre el 60% y el 70%. En tanto, en Santiago del Estero los niveles fueron más bajos, con registros que rondaron entre el 50% y el 55%.

De cara a lo que viene, el sector ya comienza a analizar el escenario para Semana Santa. No obstante, Figueroa advirtió que será necesario realizar un análisis más profundo de los datos de este fin de semana antes de proyectar tendencias, en un contexto económico que sigue condicionando las decisiones de los turistas.