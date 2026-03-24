24 MAR 2026
Unión Santiago venció a Sportivo Fernández en un amistoso preparatorio para la Liga Santiagueña

El Tricolor se impuso por 2-1 sobre el Albiceleste en un partido disputado este martes en el “Roberto Tito Molinari”.

Hoy 15:30
En un encuentro que sirvió como preparación para el inicio del Torneo Anual de la Liga Santiagueña, Unión Santiago derrotó 2-1 a Sportivo Fernández en un amistoso disputado este martes en el estadio Roberto “Tito” Molinari.

Los goles del conjunto tricolor fueron convertidos por Santiago López y Jeremías Valoy, mientras que Kevin Zamora descontó para el elenco de Fernández.

Un ensayo pensando en el debut oficial

El compromiso le permitió a ambos equipos sumar minutos de competencia antes del arranque oficial del campeonato doméstico, que comenzará el domingo 12 de abril.

En ese sentido, Unión Santiago tendrá fecha libre en la jornada inaugural y recién hará su presentación en la segunda fecha, cuando reciba a Mitre.

Por su parte, Sportivo Fernández sí tendrá acción en la primera jornada, cuando visite a Independiente de Beltrán en el inicio del certamen.

De esta manera, ambos equipos continúan con su puesta a punto con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al comienzo de una nueva temporada de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Info y fotos: Prensa Unión Santiago

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Unión Santiago Club Sportivo Fernández

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se viene la “Última Gran Barata de MAXIHOGAR” para comprar productos con importantes descuentos
  2. 2. Detienen a un guardiacárcel y a su esposa por una millonaria estafa a compañeros de trabajo
  3. 3. Un motociclista murió tras ser embestido de frente en una ruta provincial
  4. 4. Conmoción en el interior de Santiago: un padre encontró a su hijo de 16 años sin vida en el patio
  5. 5. “Fractura parietal y edema cerebral”: continúa en estado crítico el niño que cayó del segundo piso del CIS Termas
