Unión Santiago venció a Sportivo Fernández en un amistoso preparatorio para la Liga Santiagueña

El Tricolor se impuso por 2-1 sobre el Albiceleste en un partido disputado este martes en el “Roberto Tito Molinari”.
En un encuentro que sirvió como preparación para el inicio del Torneo Anual de la Liga Santiagueña, Unión Santiago derrotó 2-1 a Sportivo Fernández en un amistoso disputado este martes en el estadio Roberto “Tito” Molinari.
Los goles del conjunto tricolor fueron convertidos por Santiago López y Jeremías Valoy, mientras que Kevin Zamora descontó para el elenco de Fernández.
El compromiso le permitió a ambos equipos sumar minutos de competencia antes del arranque oficial del campeonato doméstico, que comenzará el domingo 12 de abril.
En ese sentido, Unión Santiago tendrá fecha libre en la jornada inaugural y recién hará su presentación en la segunda fecha, cuando reciba a Mitre.
Por su parte, Sportivo Fernández sí tendrá acción en la primera jornada, cuando visite a Independiente de Beltrán en el inicio del certamen.
De esta manera, ambos equipos continúan con su puesta a punto con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al comienzo de una nueva temporada de la Liga Santiagueña de Fútbol.
Info y fotos: Prensa Unión Santiago