Malas noticias para Coudet: River pierde a Montiel y Acuña para el duelo ante Belgrano

El lateral derecho y goleador del equipo en el Apertura fue desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina por un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, mientras que el Huevo llegó a las cinco amarillas.

Hoy 15:46

Aunque River Plate tendrá casi dos semanas sin competencia por el parate de la fecha FIFA, el cuerpo técnico ya sabe que no podrá contar con sus dos laterales titulares para el próximo compromiso ante Belgrano de Córdoba por el Torneo Apertura.

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Por un lado, Gonzalo Montiel sufrió un desgarro grado I en el bíceps femoral izquierdo, lesión que no solo lo dejó afuera de la convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos ante Mauritania y Zambia, sino que también lo marginará del próximo partido del Millonario.

La lesión de Montiel

El lateral derecho, que convirtió de penal en la victoria 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y se transformó en el goleador del equipo en lo que va del año con cuatro tantos, debió salir a falta de 15 minutos para el final por una molestia muscular.

Los estudios posteriores confirmaron la lesión, que lo mantendría fuera de las canchas al menos por dos semanas. Además del duelo ante Belgrano, su presencia también está en duda para el debut en la Copa Sudamericana frente a Blooming en Bolivia y el clásico posterior ante Racing Club.

Ante esta situación, Fabricio Bustos aparece como el principal candidato a reemplazarlo, en lo que sería su primera participación oficial en la temporada.

Acuña, afuera por suspensión

En el lateral izquierdo, la baja será Marcos Acuña, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

El Huevo fue amonestado en el último encuentro y no podrá estar frente al Pirata, por lo que su lugar sería ocupado por Matías Viña, quien llegó en el último mercado de pases y todavía busca consolidarse en el equipo.

Un River con bajas importantes

De esta manera, el equipo dirigido por Eduardo Coudet deberá rearmar su defensa para un partido importante ante Belgrano, que pese a su reciente derrota ante Racing, se mantiene en los puestos de vanguardia con 19 puntos, apenas uno menos que River.

Mientras tanto, el Millonario espera que no surjan nuevas complicaciones físicas durante el receso y confía en recuperar a sus piezas clave para la seguidilla de partidos que se avecina.