Gustavo Álvarez fue presentado en San Lorenzo: "Me encontré con un grupo con muchas ganas"

El flamante DT azulgrana, que debutará este miércoles ante Deportivo Riestra, expuso su ambiciosa identidad de juego.

Hoy 15:54

Gustavo Álvarez fue presentado este martes como nuevo entrenador de San Lorenzo, en una llegada contrarreloj ya que asumió formalmente el plantel apenas un día antes de su debut oficial ante Deportivo Riestra, por la fecha 12 del Torneo Apertura.

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En su primer mensaje público, el DT dejó en claro qué buscará transmitirle al equipo: “El principal objetivo es que los hinchas se sientan identificados con la forma de jugar del equipo. Y que esa forma nos acerque al triunfo”, expresó.

Un debut inmediato para el nuevo DT

Álvarez, quien viene de dirigir a Universidad de Chile, tendrá su estreno este miércoles a las 19:00, cuando el Ciclón visite al Malevo.

El entrenador aseguró que este desafío llega en un momento ideal de su carrera: “Esta oportunidad me llega en un buen momento de mi vida. Creo que tengo la madurez y la capacidad necesaria para afrontar semejante desafío”, sostuvo.

La idea: un San Lorenzo protagonista

Durante la conferencia de prensa, el técnico fue claro respecto a la identidad que pretende: un equipo con protagonismo, ambición y una propuesta ofensiva.

“Para tener objetivos importantes hay que tener una propuesta protagonista. Si lo sos, dependés de tus aciertos y errores; si no, dependés de los del rival”, afirmó.

Además, explicó su idea futbolística: “Quiero un equipo que maneje la pelota, con volumen de juego y verticalidad. Tener la pelota por tenerla no sirve. Busco un equipo que domine, ataque y esté equilibrado. No me gusta el golpe por golpe”.

Carácter y actitud, las claves

Álvarez también hizo hincapié en el aspecto anímico: “Los equipos son lo que hacen, pero mucho más lo que transmiten. Hablo de pasión y valentía”, remarcó.

En ese sentido, fue contundente: “No vamos a tener ningún tipo de especulación por el tamaño de la institución que representamos”.

El desafío de levantar al Ciclón

Sobre el plantel que recibió, el entrenador destacó la predisposición del grupo: “Me encontré con un plantel joven, dinámico y con muchas ganas de salir adelante”, señaló.

También explicó por qué aceptó asumir de inmediato: “Un entrenador tiene que ser un solucionador de problemas. Si en lo deportivo hay una crisis, hay que hacerse cargo y afrontar los desafíos con valentía”.

Por último, dejó un mensaje claro sobre lo que espera de su equipo: “Voy a buscar un equipo con carácter, ambición y valentía. Cuando uno representa a un club tan grande tiene que buscar el éxito permanentemente”, concluyó.