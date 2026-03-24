Preocupación en barrio Belgrano por el robo de luminarias: vecinos piden respuestas urgentes

Malvivientes se llevaron un equipo de focos LED del alumbrado público.

Hoy 17:54

Vecinos del barrio Belgrano manifestaron su profunda preocupación tras el robo de un equipo LED del alumbrado público ubicado en la intersección de calle Isla de los Estados y Río Grande.

El hecho dejó a la zona prácticamente a oscuras durante la noche, generando temor entre los residentes, quienes advierten sobre el incremento de situaciones de inseguridad ante la falta de iluminación adecuada.

Ante este escenario, los moradores solicitan a las autoridades que se tomen cartas en el asunto de manera inmediata, no solo para reponer el artefacto sustraído, sino también para reforzar los controles y evitar nuevos hechos similares.

“La oscuridad nos expone y necesitamos una solución urgente”, señalaron, remarcando la necesidad de garantizar condiciones básicas de seguridad en el sector.