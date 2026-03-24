Preocupación en barrio Belgrano por el robo de luminarias: vecinos piden respuestas urgentes

Malvivientes se llevaron un equipo de focos LED del alumbrado público.
Vecinos del barrio Belgrano manifestaron su profunda preocupación tras el robo de un equipo LED del alumbrado público ubicado en la intersección de calle Isla de los Estados y Río Grande.
El hecho dejó a la zona prácticamente a oscuras durante la noche, generando temor entre los residentes, quienes advierten sobre el incremento de situaciones de inseguridad ante la falta de iluminación adecuada.
Ante este escenario, los moradores solicitan a las autoridades que se tomen cartas en el asunto de manera inmediata, no solo para reponer el artefacto sustraído, sino también para reforzar los controles y evitar nuevos hechos similares.
“La oscuridad nos expone y necesitamos una solución urgente”, señalaron, remarcando la necesidad de garantizar condiciones básicas de seguridad en el sector.