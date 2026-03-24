Bebe Ponti: “Quiero alumbrar la memoria para que no se apague el recuerdo”

El reconocido escritor y poeta santiagueño fue entrevistado en el programa Pago Donde Nací de Radio Panorama.

Hoy 19:13

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el reconocido escritor santiagueño Adolfo “Bebe” Ponti fue entrevistado en el programa “Pago Donde Nací”, que se emite por Radio Panorama, donde dejó un profundo mensaje sobre la memoria y el compromiso colectivo.

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“Quiero alumbrar la memoria para que no se apague nunca la llama del recuerdo”, expresó tras regresar de la plaza, describiendo una jornada cargada de emoción y con una fuerte presencia de jóvenes. Ponti remarcó la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas de la dictadura y valoró el rol de las nuevas generaciones en la construcción de la memoria histórica.

Durante la entrevista, el escritor compartió su historia personal atravesada por el dolor: su hermana, Sara Isabel Ponti, fue desaparecida en 1979. Destacó su trayectoria académica y profesional, y subrayó que cada 24 de marzo es una fecha de profundo significado para su familia y para el país.

En ese sentido, sostuvo que el arte, la música y la poesía fueron y siguen siendo refugios frente a los momentos más oscuros, recordando el papel de referentes como León Gieco, Víctor Heredia, Mercedes Sosa y Charly García. “Las manifestaciones culturales permiten resistir desde la belleza y expresar lo más profundo del alma”, afirmó, al tiempo que llamó a no bajar los brazos en la defensa de la democracia y los derechos humanos.