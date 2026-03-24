El riesgo país volvió a superar los 600 puntos en medio de la volatilidad del petróleo

Mientras el Brent rozó los US$100, los bonos subieron en Wall Street y los ADR operaron con subas en energéticas y caídas en tecnológicas.

Hoy 19:14

Mientras el petróleo llegó a superar los US$100, el riesgo país volvió a perforar los 600 puntos básicos y las acciones argentinas operaron mixtas en Nueva York.

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A nivel local, no hubo operaciones en el mercado financiero por el feriado que recuerda los 50 años del golpe militar de 1976. En Wall Street, en cambio, los bonos argentinos subieron hasta 1,6% en el inicio de la jornada.

Como consecuencia, el riesgo país elaborado por JP Morgan retrocedió hasta los 596 puntos básicos, pero con el correr de la jornada se ubicó en 603 unidades.

Las acciones argentinas que operan en el exterior (ADR), en tanto, cotizaron con números mixtos este martes. Las principales subas eran para Transportadora Gas del Sur (3,1%), Irsa (3,2%) e YPF (3,3%). En el extremo opuesto, las bajas eran encabezadas por Globant (-3,9%), Mercado Libre (-3,2%) y Edenor (-2,4%).

“La renovada mayor prudencia del norte vuelve a condicionar a los ADR de bancos, a contramano de las energéticas que la esquivan aprovechando el repunte del Brent”, indicó el operador Gustavo Ber, que también advirtió que los operadores siguen atentos al escenario político.

El dólar oficial no opera hoy por el feriado del 24 de marzo. En la última cotización del viernes, el tipo de cambio cerró a $1410 en Banco Nación.

Sigue la tensión por el precio del petróleo

La dinámica de la deuda argentina sigue ligada a los vaivenes internacionales en el precio del petróleo. “Aunque la atención del mercado continúa centrada en el estrecho de Ormuz, la volatilidad derivada del conflicto bélico seguirá teniendo impacto sobre los activos emergentes y distressed y, en consecuencia, sobre los bonos argentinos", advirtió un reporte de PPI.

Este martes, el crudo de brent cotizaba en torno a los US$100 por barril. El precio sufrió movimientos desde el inicio de la semana luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que estaba negociando un acuerdo de paz con Irán y la apertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, Teherán respondió que no hubo contactos desde que comenzó la guerra. Estas declaraciones cruzadas generaron fluctuaciones y el petróleo osciló entre los US$97 y los US$108.

Ayer, el mensaje de Trump había generado una expectativa positiva. Sus declaraciones habían renovado el optimismo del mercado energético, cuya principal preocupación son los suministros a corto y mediano plazo.