La avenida costanera Diego Maradona quedó habilitada al tránsito de vehículos

Realizaron trabajos de limpieza de la calzada y veredas a la altura del puente Carretero.

Hoy 21:10

Con los trabajos de limpieza de la calzada y veredas a la altura del puente carretero desarrollado por personal de la Municipalidad de la Capital quedó totalmente habilitada al tránsito vehicular la avenida Diego Maradona.

Tras el paso del pico de la creciente del Río Dulce, la vía de circulación de la costanera se encuentra sin restricciones para el desplazamiento de vehículos.

Durante el fin de semana, también se realizaron tareas en el cruce con el puente nuevo para dejar normalizado el tránsito.