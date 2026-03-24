La Municipalidad de la Capital trabajó en la fumigación del parque Aguirre

Operarios de Calidad de Vida trabajaron en el lugar.

Hoy 21:13

Durante la jornada del martes, en forma simultánea al cronograma de fumigaciones contra mosquitos de los barrios, Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital trabajó en un amplio sector del parque Aguirre.

Las tareas comprendieron el Parque Mama Antula, el Parque de los Niños, el Parque del Encuentro y los sectores del óvalo y del Cristo Redentor.

Estos trabajos forman parte de las acciones preventivas que desarrolla la Municipalidad en distintas zonas de la ciudad de acuerdo a un plan de trabajo preestablecido.

En tanto, el programa de fumigaciones continuará este miércoles en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves se trabajará en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes las tareas se localizarán en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco Bruno Volta y Mosconi.