Le robaron la única bicicleta a un vendedor de turrones y generó indignación en La Banda

El trabajador, conocido por recorrer los barrios cada siesta, sufrió la sustracción de su herramienta de trabajo, lo que provocó tristeza e indignación entre los vecinos

Hoy 22:35

Un hecho delictivo generó tristeza y conmoción en la ciudad de La Banda, donde un vendedor ambulante fue víctima del robo de su única bicicleta, elemento fundamental para desarrollar su actividad diaria.

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El episodio tuvo como damnificado a un hombre conocido en distintos barrios por recorrer las calles cada siesta vendiendo turrones, una labor que realiza desde hace años de manera constante y esforzada.

Según trascendió, desconocidos le sustrajeron la bicicleta, la cual se encontraba especialmente adaptada para transportar su mercadería, dejándolo sin su principal herramienta de trabajo.

Vecinos de la zona manifestaron su indignación por lo ocurrido y destacaron que se trata de una persona que “siempre salió a ganarse la vida de forma honesta”, lo que profundizó el impacto del hecho en la comunidad.

El caso generó una fuerte repercusión en el barrio, donde no solo expresaron su malestar por el robo, sino también su preocupación por la situación del trabajador, que quedó sin medios para continuar con su actividad diaria.