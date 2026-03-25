Añatuya se asoma a un clima variable: sol y lluvias a la vista para hoy Miércoles 25 de marzo de 2026

Hoy, los añatuyenses disfrutarán de un día mayormente soleado, aunque el pronóstico anticipa un cambio en el clima para los próximos días. Las temperaturas oscilarán entre los 14.6 °C y 23.6 °C, marcando un inicio de jornada agradable.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya para hoy se presenta con una condición soleada, ofreciendo a los añatuyenses un inicio de jornada muy placentero. Con una temperatura actual de 15.4 °C y una brisa suave de 9 km/h desde el este-sureste, es un momento ideal para disfrutar al aire libre.

Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que las condiciones cambien ligeramente. El pronóstico indica que el cielo estará parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 14.6 °C de mínima y 23.6 °C de máxima. Esto significa que los añatuyenses deberán estar preparados para un clima más fresco hacia la tarde.

De cara a los próximos días, el clima en Añatuya se tornará más inestable. El jueves 26 de marzo se anticipa lluvia moderada a intervalos, con mínimas de 19.7 °C y máximas de 24.5 °C. Es recomendable que los habitantes de la ciudad tengan a mano un paraguas o un abrigo ligero.

El viernes 27 de marzo, las lluvias continuarán, alcanzando temperaturas mínimas de 19.4 °C y máximas de 30.7 °C. Este aumento en las temperaturas podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, a pesar de las precipitaciones.

En resumen, hoy en Añatuya los añatuyenses disfrutarán de un clima mayormente soleado, con una temperatura promedio de 15.4 °C. Se prevé que el cielo se nuble y que lleguen las lluvias a partir de mañana, por lo que es esencial estar atentos a los cambios climáticos en los días siguientes.