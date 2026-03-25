El tiempo para este miércoles 25 de marzo en Santiago del Estero: se espera una máxima de 27° y cielo parcialmente nublado

El SMN anticipa jornadas estables, con máximas que irán de los 27° a los 28° y baja probabilidad de lluvias.

Hoy 01:51

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la ciudad de Santiago del Estero un miércoles y jueves con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas, en una semana sin grandes sobresaltos climáticos.

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Para este miércoles, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 25°C, con vientos leves y sin probabilidades de precipitaciones.

En tanto, el jueves presentará un leve ascenso térmico, con una mínima cercana a los 18°C y una máxima que llegará a los 30°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y con baja probabilidad de lluvias aisladas.

De esta manera, el pronóstico extendido marca una continuidad de tiempo estable y temperaturas agradables, en un escenario típico de transición hacia el otoño.

Según los datos oficiales, no se esperan fenómenos significativos, por lo que ambas jornadas se desarrollarán con condiciones favorables para actividades al aire libre.