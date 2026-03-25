Conmoción en Córdoba por un jefe policial que fue baleado en la vía pública

El comisario inspector Rubén Brandán intentó mediar en una discusión y recibió la agresión.

Hoy 09:53

Un jefe policial de Córdoba fue baleado anoche en avenida Fuerza Aérea e Ingeniero López de barrio Carola Lorenzini, en la capital provincial.

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El comisario inspector Rubén Brandán recibió un disparo por la espalda tras intentar intervenir en una pelea entre naranjitas.

El hecho ocurrió pasadas las 22, cuando Brandán, que se encontraba de civil, intentó mediar en una discusión mientras realizaba compras en un local de comidas rápidas. Según los primeros informes, la situación se tornó caótica, lo que derivó en disparos.

Testigos mencionan que el arma reglamentaria del efectivo se le cayó, lo que provocó el descontrol. La justicia investiga la posible participación de un auto en el incidente.

Según publica Cadena, Brandán fue trasladado de urgencia al Policlínico policial y luego derivado al hospital de Urgencias. Según las primeras informaciones, el disparo afectó un pulmón.

Se conoció que el uniformado está lucido y fuera de peligro. Le tienen que hacer una resonancia durante la mañana para saber qué daños produjo el balazo.

Este ataque se produce poco más de 10 días después de otro incidente que terminó con la muerte del policía Luis Azábal en la zona de Villa Belgrano.

Hasta el momento, no hay personas detenidas.