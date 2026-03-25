La NASA construirá una base en la Luna con un costo de US$20.000 millones

El nuevo proyecto llevará aproximadamente siete años, según anunció el nuevo director, Jared Isaacman. Los cambios serán en el programa insignia de la agencia, Artemis.

Hoy 09:43

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) canceló sus planes de desplegar una estación espacial en órbita lunar y, en su lugar, utilizará sus componentes para construir una base de US$20.000 millones en la superficie lunar durante los próximos siete años, anunció el martes su nuevo director, Jared Isaacman.

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Isaacman, que tomó posesión de su cargo en la agencia en diciembre, hizo el anuncio en la inauguración de un evento de un día de duración en la sede del organismo en Washington, en el que esbozó una serie de cambios que está introduciendo en el programa lunar insignia de la agencia, Artemis.

“En realidad, a nadie debería sorprenderle que estemos pausando Gateway en su forma actual y centrándonos en la infraestructura que respalda las operaciones sostenidas en la superficie lunar”, dijo Isaacman a los delegados presentes en el evento.

La Estación Lunar Gateway, construida en gran parte con los contratistas Northrop Grumman y Vantor (antes Maxar), estaba destinada a ser una estación espacial posicionada en órbita lunar. Reutilizar la nave como base en la superficie lunar no es sencillo.

“A pesar de algunos retos muy reales en cuanto a hardware y plazos, podemos reutilizar el equipo y los compromisos de los socios internacionales para apoyar los objetivos de superficie y otros objetivos del programa”, dijo Isaacman.

Lunar Gateway fue diseñada para servir tanto de plataforma de investigación como de estación de transferencia que los astronautas utilizarían para subir a los módulos lunares antes de descender a la superficie lunar.

Los cambios impuestos por Isaacman al programa lunar insignia de Estados Unidos en las últimas semanas están redefiniendo contratos por valor de miles de millones de dólares en el marco de la iniciativa Artemis. Esto provocó que las empresas se apresuren a adaptarse a la urgencia adicional, mientras China avanza hacia su propio alunizaje previsto para 2030.

Desde la agencia destacan que la instalación de una base permitirá no solo ampliar la investigación científica, sino también probar tecnologías clave para la exploración profunda del espacio, incluyendo sistemas de soporte vital, generación de energía y utilización de recursos in situ.

En términos estratégicos, la decisión refleja un cambio de paradigma: la Luna deja de ser un destino puntual para convertirse en un punto de apoyo permanente en la nueva carrera espacial, donde Estados Unidos busca consolidar su liderazgo frente a otras potencias.

Además, el desarrollo de una base lunar abre la puerta a nuevas formas de colaboración con el sector privado, con empresas aeroespaciales que ya participan en el programa Artemis y que podrían desempeñar un rol clave en la construcción, logística y operación de la futura infraestructura, marcando un modelo mixto entre Estado e industria para la exploración del espacio profundo.

La misión Artemis

El proyecto ya había sido criticado por quienes lo consideraban un despilfarro y una distracción de otras misiones lunares. El programa Artemis sufrió múltiples aplazos en años recientes, pero sigue teniendo como objetivo llevar estadounidenses a la superficie lunar en 2028.

La NASA está reorganizando su calendario de vuelos para incluir una misión de prueba antes de un eventual alunizaje, explicó Isaacman. La revisión también ocurre en medio de retrasos de la misión Artemis 2 —postergada de febrero a abril—, en la que astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.