“Fue un error que no la define”: la abogada de Agostina Páez destacó el fallo de la Justicia brasileña

Carla Junqueira, defensora de la joven santiagueña, publicó un mensaje tras la resolución judicial en Brasil. Habló de aprendizaje, perdón y valoró el accionar de la Justicia.

Hoy 11:02

Tras la resolución judicial favorable en el juicio por injuria racial en Brasil, la abogada Carla Alejandra Junqueira, integrante de la defensa de Agostina Páez, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el accionar de la Justicia y reflexionó sobre el desenlace del caso.

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“Antes que nada, quiero agradecer profundamente el apoyo de los medios de comunicación argentinos, quienes han seguido este caso con sensibilidad, responsabilidad y compromiso con la verdad”, expresó la letrada al inicio de su descargo en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, valoró el enfoque adoptado por el sistema judicial brasileño. “Agradezco también la seriedad de la Justicia brasileña, que pudo reconocer el error de un joven, pero, al mismo tiempo, ver que este error no define toda una vida”, sostuvo.

Asimismo, hizo referencia al rol de las víctimas en el proceso y destacó su actitud. “Fue posible conceder perdón a las víctimas, que mostraron una inmensa generosidad en el entendimiento de que aprendió, transformó y es otra persona hoy en día”, afirmó.

Junqueira también reconoció el acompañamiento institucional y social durante el desarrollo del caso. “Quiero reconocer los apoyos políticos e institucionales que han marcado la diferencia en este camino”, indicó, y adelantó que serán mencionados en una rueda de prensa del Consulado argentino en Río de Janeiro.

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En otro tramo del mensaje, puso el foco en la situación personal de la joven santiagueña. “No podemos olvidar que Agostina es una joven, extranjera, sola en un país alejado de su familia y amigos. Estos datos fueron esenciales para entender su vulnerabilidad”, explicó.

Finalmente, la abogada destacó que el caso evidenció un enfoque judicial equilibrado. “Este caso también revela un desempeño judicial con perspectiva de género, dentro de un equilibrio muy delicado: combatir firmemente el racismo y proteger los derechos de la mujer”, concluyó.