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Explosiones y pánico en Buenos Aires: se incendió un depósito de garrafas y hay heridos

El fuego comenzó de madrugada en Mariano Acosta, partido de Merlo. Las detonaciones obligaron a vecinos a autoevacuarse y generaron daños en viviendas cercanas.

Hoy 10:40
Incendio Depósito de garrafas Merlo

Un voraz incendio en un depósito de garrafas generó momentos de extrema tensión este miércoles por la mañana en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, donde se registraron explosiones, evacuaciones y varios heridos.

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El siniestro se inició poco antes de las 7 en un inmueble ubicado sobre la avenida Constituyentes, y rápidamente se propagó debido al material altamente inflamable almacenado en el lugar.

La situación se volvió crítica cuando las garrafas comenzaron a explotar y salir despedidas hasta 200 metros, lo que obligó a los vecinos a autoevacuarse ante el riesgo. “Se escuchan explosiones a 15 cuadras del depósito”, relató uno de ellos.

En el lugar trabajan al menos seis dotaciones de bomberos junto a equipos de emergencia, en un operativo complejo debido a las constantes detonaciones que impiden un ataque directo sobre el foco ígneo.

Como consecuencia del incendio, al menos tres empleados resultaron heridos con quemaduras leves y fueron trasladados a un centro de salud. Además, un adolescente que pasaba por la zona sufrió un fuerte impacto en la cabeza tras ser alcanzado por una garrafa.

Los vecinos también expresaron su preocupación por la situación ambiental. “No se puede respirar”, señalaron, mientras las columnas de humo y fuego se elevaban y podían observarse desde varias cuadras.

Desde el cuerpo de bomberos indicaron que el trabajo se realiza desde el exterior del predio, con el objetivo de evitar la propagación del fuego hacia viviendas linderas y contener el avance del incendio en una zona densamente poblada.

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