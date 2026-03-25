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Olímpico visita a San Lorenzo en un duelo clave por meterse en playoffs

El Negro llega en levantada y quiere seguir escalando, mientras que el Ciclón busca sostener su recuperación en casa.

Hoy 10:52

San Lorenzo y Olímpico se enfrentarán este miércoles desde las 21:05 en el estadio Roberto Pando, en un partido determinante en la lucha por salir del fondo y acercarse a los playoffs de la Liga Nacional. Ambos equipos llegan con realidades similares en la tabla, pero con presentes anímicos distintos.

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El Ciclón viene de lograr un triunfo clave ante Platense por 107-103 en un duelo vibrante que se resolvió en los segundos finales. En ese encuentro, Lucas Pérez fue la gran figura con 29 puntos. Con ese resultado, el conjunto azulgrana alcanzó las 12 victorias y 18 derrotas, ubicándose en el 15° puesto.

Por su parte, Olímpico atraviesa su mejor momento reciente y llega con confianza tras dos triunfos importantes. El equipo bandeño venció a Obras Basket por 80-74 en el Vicente Rosales y luego superó con autoridad a Unión de Santa Fe por 101-83 como visitante, resultados que le permitieron escalar posiciones.

El Negro, que ahora suma 13 victorias y 18 caídas, se ubica en la 13ª posición y mantiene viva la ilusión de meterse entre los clasificados a la postemporada. Con el envión anímico a favor, buscará hacerse fuerte en una cancha difícil y seguir creciendo en el tramo final de la fase regular.

En el historial, San Lorenzo domina con 11 victorias sobre 19 enfrentamientos, contra 8 de Olímpico. Sin embargo, en el duelo de esta temporada, el triunfo fue para el conjunto santiagueño, que se impuso por 84-74 en La Banda.

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